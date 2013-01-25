BOYDAK, KILIÇDAROĞLU FLÖRTÜ

Hani hep derler ya Kayseri gerçekten garip bir şehir. Dün ne oldu, bugün ne olacak? Hiç belli olmuyor.

Düne kadar can ciğer kuzu sarması olanlar ertesi gün yataklarından kalktıklarında “ 40 yıllık düşman” gibi olabiliyorlar. Daha düne kadar Kayseri’nin menfaatlerini hep ön planda tutmaya kalkanlar, birden farklı hesaplar içine girebiliyorlar.

Bütün bunları niye yazdığımı yazımın başlığından biraz anlamışsınızdır. Dün Kayseri’ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri’nin ve Türkiye’nin en önde gelen sanayici ailelerinden Boydak’lara konuk oldu. Hacı ve Mustafa Boydak’ın Boyteks adlı fabrikalarının girişinde Kılıçdaroğlu’nu karşılamaları Kayseri’de bazı şeylerin değiştiği yada değişmek üzere olduğu gibi bir izlenim doğurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri’yi her fırsatta eleştirerek, onlarca ithamlarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Kayseri’ye davet edip oldukça samimi bir havada muhabbetlerin dönmesi ilerleyen günlerde pek hayırlı olayların olmayacağının bir işaretidir bence.

Çünkü dün Kayseri’de görülen bu manzara Başkan Mehmet Özhaseki ile Boydak ailesi arasında yaşanan bazı sıkıntıları birer yansıması gibiydi. Ya da Türkiye’de ne olsa cemaatten bulunur ya ben de o modaya biraz uyayım Hacı Boydak üzerinden cemaat AK Parti iktidarına bir mesaj vermeye çalışıyor da olabilir.

Her ne oluyorsa olsun ama bu işten yine en karlı CHP lideri çıktı. Yaygın medyanın onlarca temsilcisiyle beraber Kayseri’ye gelerek adeta Kayseri’yi içten fethetme durumu gibi bir tablo izlenimi verdi.

Boydak ailesinin bu hamlesi karşısında bakalım ne gibi olaylar gelişecek. Hep beraber göreceğiz.