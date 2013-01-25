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BOYDAK, KILIÇDAROĞLU FLÖRTÜ

25 Ocak 2013, 11:35

Hani hep derler ya Kayseri gerçekten garip bir şehir. Dün ne oldu, bugün ne olacak? Hiç belli olmuyor.

Düne kadar can ciğer kuzu sarması olanlar ertesi gün yataklarından kalktıklarında “ 40 yıllık düşman” gibi olabiliyorlar. Daha düne kadar Kayseri’nin menfaatlerini hep ön planda tutmaya kalkanlar, birden farklı hesaplar içine girebiliyorlar.

Bütün bunları niye yazdığımı yazımın başlığından biraz anlamışsınızdır. Dün Kayseri’ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri’nin ve Türkiye’nin en önde gelen sanayici ailelerinden Boydak’lara konuk oldu. Hacı ve Mustafa Boydak’ın Boyteks adlı fabrikalarının girişinde Kılıçdaroğlu’nu karşılamaları Kayseri’de bazı şeylerin değiştiği yada değişmek üzere olduğu gibi bir izlenim doğurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri’yi her fırsatta eleştirerek, onlarca ithamlarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Kayseri’ye davet edip oldukça samimi bir havada muhabbetlerin dönmesi ilerleyen günlerde pek hayırlı olayların olmayacağının bir işaretidir bence.

Çünkü dün Kayseri’de görülen bu manzara Başkan Mehmet Özhaseki ile Boydak ailesi arasında yaşanan bazı sıkıntıları birer yansıması gibiydi. Ya da Türkiye’de ne olsa cemaatten bulunur ya ben de o modaya biraz uyayım Hacı Boydak üzerinden cemaat AK Parti iktidarına bir mesaj vermeye çalışıyor da olabilir.

Her ne oluyorsa olsun ama bu işten yine en karlı CHP lideri çıktı. Yaygın medyanın onlarca temsilcisiyle beraber Kayseri’ye gelerek adeta Kayseri’yi içten fethetme durumu gibi bir tablo izlenimi verdi.

Boydak ailesinin bu hamlesi karşısında bakalım ne gibi olaylar gelişecek. Hep beraber göreceğiz.

 

 

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selman burak 5 yıl önce

bence cemaatin onunla bununla kendisini ifade etmesi hiç mantıklı değil.boydaklar bunu hiç biryere mesaj için değil,kapısına gelen hürmetten yapmıştır.aklı başında herkes öyle yapar ,git kardeşim seninle işim olmaz demez

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yusuf şahin 5 yıl önce

sayın gazeteci öncelikle boydak alilesi belki senin aieyin bir fertlerine iş vermiştir. bizlerde buyüklerimiz derki minderine gelen ve oturan düşmanın dahi olsa engüzel şekilde agirlayıp gönder derler sonra düşüncen ne olursa onu uygularsın bizlerin kımlıgı tektir başka kımlık şimdiye kadar taşımadık senin bilgin olsyn diye söylüyorum güzel kardeşim senin yolun açık olsun

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cafer 5 yıl önce

Sayin demiyorum cunku sayilacak bir yazi yazmamissin ,kemal kilicdaroglu ulkemizin bir partisinin genel baskanidir neticede bir devlet adamidir ve BOYDAK ailesi seninde soyledigin gibi kayserinin en guclu ailesidir ve Turkiyenin en onemli sanayi kuruluslari arasindadir.Elbette ki bazi gorusmeler fikir alisverisleri olacaktir ziyaretin sebebi bundan oteye gecmemistir ama ulkemizde sizin gibi gazeteciler oldugu surece halkimiza ne hacet fitne etmek BOYDAK ailesi sayesinde kayseride dolayli yoldan 200 bin kisi ekmek yemektedir bu rakam nifusun 5te biridir insanliga bu kadar faydali olan ve ekmek veren bir kurulusa bu tip yakistirmalar yapmak ve halkimiz yanlis dusundurmeye suruklemek cok yanlistir.BOYDAK ailesi uyeleri bugune kadar gostermis oldugu mutevazi ve hosgorulu davranisindan dolayi bugunlere gelmistir sunuda soylemekte fayda goruyorum BOYDAK ailesi bugunlere tek bir siyasi partiden destek almayarak bugunlere gelmis ve ulkemize insanimiza deger katmistir.

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o bykr 5 yıl önce

turkiye sadece kayserinin pnceresinden ibaret degil. hani derler ya Kayserili isini bilir belki de onumuzde ki gunlerde siyasette ki degisime simdiden hazirliktir. genclerin onunu acmak lazim....

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ebubekir 5 yıl önce

uygurturk bey sizinle ayni fikirde degilim. Boydaklar sizin dusundugunuz siyasi boyutundan cok eminimki ticari boyutunu dusunmuslerdir. ayrica anadolu insani misafirperver olur dusmaninda olsa misafiri baslarinin uzerinde agirlarlar.

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Mehmet Sağlam 5 yıl önce

boydak grubundan böyle bir hareketi görmeyi hiç istemezdim hiç yakıştıramadım.bu yaptıkları hareket onlara göreceksiniz pahalıya mal olur. hem maddi hem manevi kılıçdaroğluyla yakınlaşmak demek geçmişi süpürüp çöpe atmak demek. bence kayseriye yazık oldu.

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