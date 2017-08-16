Bu ne cesaret hocam?

Kayserispor teknik direktörü Sumudica’nın cesaretine hayran kaldım. Galatasaray gibi bir deplasmanda çift santrafor oynamak gerçekten büyük cesaret. Takım olarak oturmuş bir kadron olur, sistemin oyuncular tarafından benimsenmiş olur, oyuncular birlikte oynamaya alışkın olur, böyle bir risk alırsın anlarım ama daha ligin ilk haftası hangi oyuncu takım arkadaşının nereye pas atacağını bile yeni yeni öğrenmeye başlarken bu tercih Rumen Hocayı farklı skorun ve gecenin baş mimarı yaptı. Sumudica 4-1-3-2 gibi cesur bir taktikle sahadaydı. Anlaşılan Galatasaray’a önlem almak yerine kendi oyununu saha koymak istemişti ancak birileri ona gidilen deplasmanın Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray deplasmanı olduğunu yeterince anlatamamış.



Galatasaray 4-3-2-1 gibi bir taktikle çıkmış, orta sahanın ortasında Fernando-Tolga-Ndiaye 3’lüsü hemen önlerinde 10 numara pozisyonunda Belhanda, orta alanın sağında ise Rodrigues görev almıştı. Orta sahanın ortası hayli güçlü olurken sol bölümün bek kısmında orijini sağ bek olan Linnes görev alırken önünde ise orta alanda görev yapan 3’lü yer değişerek görev aldı. Cimbomun en zayıf karnı çıkan 11 itibariyle sol koridor gibi görünüyordu. Çünkü daha çok Tolga sol alanı savunmak zorunda kaldı ve bu üçlüden o alanı savunacak hem de sol ön oyuncusu olmayan Tolga aslında Kayserispor adına o bölgede bulunmaz Hint kumaşıydı ki arkasında da bek kısmında orijinal sol bek olmayan sağ bekten devşirilmiş Linnes vardı. Bu yüzden hücum etmek için Galatasaray’ın zayıf noktası belliydi: Sol koridor.



Aslında Varela gibi elimizde çok güçlü bir ön kanat oyuncusu varken hoca inanılması güç bir onbir sürdü sahaya. Sağ önde yani rakibin en zayıf kısmına karşı Boldrin 11’de görev almış, Varela kulübede kalmıştı. Rakibin en güçlü kısmı ise orta alanın ortasıydı çünkü bu bölümde Ndiaye-Fernando-Tolga-Belhanda dörtlüsü vardı. Ndiaye ve Fernando bu bölgeyi adeta domine etti. Siz rakibe kendi evinde 30.000 küsur taraftar desteği ile birlikte orta saha üstünlüğünü de verirseniz ortaya böyle farklı bir sonuç çıkar.



Deniz Türüç orta sahanın ortasında olmuyor çok zorlamamak gerek Deniz’in sağda Varela’nın solda başladığı Umut’un yerine de Mendez ile orta alanda başlamış olsaydı bu kadar farklı bir sonuç olmayacağı gibi savunma hattında da bu kadar açık da vermezdi Sarı-Kırmızılılar…



Hoca 4-4-2 den biran önce vazgeçmeli. Kayserispor’da bu maçta sol bek olarak görev yapan Levent golü bulmasına rağmen en çok aksayan isimdi. Her topla buluşmasında rakip takımın presinden dolayı topu kaleci Lung’a atmak zorunda kaldı. İki stoperin de birbiri ile uyumu hiç yoktu. Asamoah ise beklenenin çok çok altında bir oyun koydu ortaya. Kayserispor’un kaleye bir şutu bile yoktu.



Sumudica’ya Türkiye Ligi’nin özellikleri ve dinamiklerini iyi aktaracak teknik isimlere ihtiyaç var. Bu aktarımlar sonrasında, teknik heyet tarafından hafta boyu gerekli analizler yapılıp rakipler daha iyi değerlendirilerek rakibe göre en ideal on bir çıkarılmalıdır.



