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AK Parti Bünyan'da Toplandı

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, AK Parti ilçe danışma toplantıları devam ediyor. Son olarak, Bünyan İlçe Danışma toplantısı yapıldı.

AK Parti Bünyan'da Toplandı
Bünyan ilçe teşkilatındaki toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, İl Başkanı Ömer Dengiz, İlçe Koordinatörleri Mustafa Susal, Osman Endirlik, Latif Başkal, İsmail Şapçı, Kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Toplantı öncesi geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden, İlçe Başkanı Süleyman Yıldırım için Kuran okunup dua edildi.
Toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve İl Başkanı Ömer Dengiz, çözüm süreci hakkında teşkilat mensuplarına bilgi verirken, İl Başkanı Dengiz, tüm uğraşlara rağmen birlik ve beraberliği hiç kimsenin bozamayacağını söyledi.
Kadın ve gençlik kolları başkanları da, aylık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Toplantının ikinci kısmında ise, teşkilat mensupları ile görüş alış, verişinde bulunuldu.
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