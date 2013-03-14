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Avrupalı Kaşifler Bünyan'da

Bünyan Belediyesi Dönüşüm Gençlik Grubunun hazırlamış olduğu Avrupa Birliği Gençlik Projesi kapsamında Avrupa’nın 5 farklı ülkesinden gelen kaşifler Kayseri’nin güzide ilçesi olan Bünyan’da buluştu.

Avrupalı Kaşifler Bünyan'da
İlçenin tarihi, turistik, el sanatları, doğal güzellikleri ve misafirperver insanını yerinde tanıyarak burada gördüklerini ülkelerindeki insanlara aktaracak olan 15 kişilik heyetin Bünyan’ın tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, “Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Litvanya ve Polonya’dan gelen misafirler 11-17 Mart tarihleri arasında Bünyan’da konaklayacak. Bünyan ve çevresindeki farklı güzellikleri ve Kapadokya yöresini keşfedeceklerdir.
Proje kapsamında 5 farklı ülkeden gelen 15 sivil toplum kurumu yöneticilerine, ilçemizin tarihini, el sanatlarını ve özellikle halkının misafirperverliğini en iyi şekilde gösterecektir. Artık Bünyan’ın eskiden olduğu gibi tüm dünyada tekrar adını duyurmak için her türlü çalışmanın içinde yer alacağız.” Diye konuştu.
Katılımcılar Kaymakam Engin Aksal ve Belediye Başkanı Mehmet Özmen’e kendi kültürlerini yansıtan hediyeler verdi.
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