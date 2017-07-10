Başkan Gülcüoğlu Katar Ankara Büyükelçisini ziyaret etti

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; Katar’a karşı yapılan baskı ve oluşturulan blok nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirerek, kardeş Katar’a olan desteklerini ifade etti. Başkan Gülcüoğlu’u ayrıca Büyükelçi Salem Mubarek El-Shafi’ye Bünyan’a dair bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Salem Mubarak Al-Shafi Başkan Gülcüoğlu’na teşekkür ederek, Bünyan’ı ziyaret etmek istediklerini ifade etti.



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