Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesinden Turizme Katkı

Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi idaresince düzenlenen yıl sonu etkinleri kapsamında öğrenciler, 5 kilometrelik yürüyüş parkuru boyunca Bünyan Şahsenem Alabalık Tesisleri Bünyan Kayaaltı Şahsenem bahçelerinden geçerek Yukarı Doğanlar Mahallesi'nden Bünyan manzaralı Kayabaşı bahçelerini gezdi. Bünyan Çanakkale Şehitliği'nde son bulan yürüyüş parkurundan sonra Bünyan Belediyesince tahsis edilen araçlarla Pınarbaşı mesire alanına geçen öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Programın düzenlenmesinde emek veren Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi Matematik Öğretmeni Ali Benderli, ''Okul idaresince düşündüğümüz bu gezi çok yararlı ve eğlenceli oldu. Okulumuzda 220 öğrenci var ve geziye 120 öğrenci ile katıldık. Dışarıdan gelen öğrenci sayımız fazla olduğu için çoğu öğrencimiz okuduğu okulun bulunduğu ilçeyi tanımıyor. Hem Bünyan’ı tanımış oldular hem de doyasıya eğlendiler. Başından beri bu programda emeği geçen başta okul Müdürümüz Hayri Öztürk hocama, okul idaresine, etkinliğimize katılan hocalarıma ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bünyan Belediye Başkanımız sayın Mehmet Özmen’e de gösterdikleri yakın alakadan dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen de, ''İnsanlar yaşadıkları yerde de turizm etkinlikleri yapabilirler. Allah'a şükür Bünyanımız keşfedilmeye hazır doğal güzelliklere sahip. Bu yüzden Bünyan'da ve her nerede olursa olsun insanlar yaşadıkları yerleri görmeli ve gezmeliler. Bu da yerel turizmdir. Bünyan Anadolu Lisesi okul idaresine ve öğrencilerimize yerel turizme katkılarından dolayı teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.