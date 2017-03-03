Bünyan araç filosunu genişletti

Büyükşehir yasası ile hizmet alanı 46 mahalleye genişleyen Bünyan Belediyesi halka daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan 2 adet çöp kamyonu, 1 adet yol süpürme aracı,1 adet su arozözü ile Türkiye Belediyeler Birliğinden alınan 1 adet kazıyıcı yükleyici kepçeye yeni 1 çöp kamyonu daha eklendi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, ”Filomuza dâhil ettiğimiz; Ford kargo marka, 2017 model, 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çalışabilen çöp kamyonu verilen hizmeti hızlandıracak. Yaptığımız işlerde alımını gerçekleştirdiğimiz tüm hizmet araçlarında ilçemizin sağlığı ve kaliteli hizmet görmesi adına değerlendirmelerde bulunuyor bu çerçevede adımlar atıyoruz. Yeni araçlara ihtiyaç duyuldukça bunları alarak filomuzu daha da genişleteceğiz. Bu çerçevede desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bünyan Belediyesi araç filosuna son 3 yılda 3 çöp kamyonu 1 adet yol süpürme aracı,1 adet su arozözü,1 adet kazıyıcı yükleyici kepçe olmak üzere toplamda 6 hibe araç dâhil edildi.

Kurum Haberi

