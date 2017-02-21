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Bünyan belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Bünyan Belediyesi'nin kurum içi eğitimleri kapsamında belediye personeline yangın eğitimi verildi.

Bünyan belediyesi personeline yangın eğitimi verildi
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personeller tarafından Bünyan Belediyesi Düğün Salonu'nda verilen eğitimin ardından bina dışında yangın tatbikatı yapıldı. 
Teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği program kapsamında personele yangına karşı alınması gereken tedbirler, yangına müdahale ve yangın sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.
Senaryo gereği çıkan yangın uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak gösterilerek söndürüldü. Tatbikatta daha sonra belediye personeline yangın tüpünün nasıl kullanılacağı gösterildi. Bazı belediye çalışanlarının uygulamalı olarak yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdüğü tatbikat gerçeğini aratmadı.

İHA

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