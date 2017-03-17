Bünyan Belediyesi tarihi konağı restore edecek

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Belediyesi Düğün Salonunda yapılan toplantı ile Tarihi Konağın restorasyonu için yapılacak kamulaştırma işlemini görüşmek üzere hak sahipleri ile bir araya geldi. Başkan Gülcüoğlu burada yaptığı değerlendirmede,” Malumunuz uzun zamandır konuştuğumuz ve planlamasını yaptığımız, kamulaştırmayı düşündüğümüz Konak mahallemiz var. Sizlerin anılarının olduğu benimde çocukluğum ve delikanlılık döneminden iyi bildiğim bir mahallemiz. Burayla ilgili biz belediye olarak bir tasarruf yapmak istiyoruz. Bu çerçevede bir kamulaştırma çalışması başlattık ve bugünlere de gelindi. Burayla ilgili düşüncemiz bizim öncelikle Bünyanımıza gelecek olan devlet büyüklerinin, siyaset büyüklerini ağırlanabileceği bir konuk evi veyahut Bünyan’ın bütün tarihi ve kültürel değerlerinin sergileneceği bir müze olabilir,Bünyan’a gelecek olan üst düzey misafirlerin ağırlanacağı, böyle bir tarihi eserimiz var diyebileceğimiz kültürümüzü mutfağımızı tanıtabileceğimiz bir yer olsun istiyoruz. Konak Bünyan’ın tarihi ve turistlik değerlerinin yanı sıra tarihi bir kent kimliği ortaya çıkarmak bir farkındalık yaratma adına yapılan bir çalışmadır. Daha sonra yine ilerleyen süreçlerde sizlerle ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız Bünyan topyekûn bir kalkınma ve imar hareketi içerisine girmiştir. İnşallah daha güzel günlerin geleceğine inanmıyorum” dedi.

Başkan Gülcüoğlu, Toplam beş parsele oturan tarihi tescilli konağın tekrar eski haline gelebilmesi için kamulaştırma işlemleriyle birlikte rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hak sahibi vatandaşlar ise atılan adımın yerinde ve doğru bir adım olduğuna dikkat çekerek böyle bir düşünce ve projenin kendilerini onurlandırdığını ifade ederek Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür ettiler. Vatandaşlar üzerelerine düşlen neyse yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

(AÖ-Y)