Bünyan Belediyesi’nde zam sevinci

Bünyan Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile sendika üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen törende imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin 2017 ila 2020 yılları arasında 3 yıllı kapsadığını söyleyen Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Sözleşmemiz de taban yevmiyeleri önceden 151 Türk Lirası olan üyelerimizin yevmileri 185 Türk Lirasına çıkartılmıştır. Sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birinci ve üçüncü yıl ücretlere ve sosyal haklara yüzde 20 oranın da , ikinci yıl ise ücretlere ve sosyal haklara yüzde 15 oranın da artış olacaktır. Bundan dolayı da Belediye Başkanımıza işçi arkadaşlarımız ve sendikamız adına teşekkürlerimi sunuyorum.“ dedi.

HİÇBİR ÜCRET ALIN TERİNİN KARŞILIĞI OLAMAZ

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da hiçbir ücretin alın terinin karşılığının olamayacağını ve işçilerinin yaz kış demeden Bünyan halkının hizmetinde çalıştıklarından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Başkan Şinasi Gülcüoğlu, “İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar. Hiçbir ücret alın terinin karşılığı olamaz. İşçi arkadaşlarımızda çalışmalarından dolayı beni hiçbir zaman için mahcup etmediler. Bünyan Belediyesi imkânlarını zorlayarak yine en iyi zammı arkadaşlarımıza verdik. Aldıkları zamda analarının ak sütü gibi helal olsun.” dedi.

İmzalan sözleşmeler ardından Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Çelik Sendikalarına ve üyelerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Gülcüoğlu’na bir buket çiçek takdim etti. Sendika temsilcisi Burhanettin Ulusoy’da işçiler adına Gülcüoğlu’na yapılan zamdan dolayı bir plaket verdiler.