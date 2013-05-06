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Bünyan Belediyesinden Sosyal Sorumluluk Örneği

Bünyan Belediyesi sosyal sorumluluk örneği göstererek Almanya’da faaliyet gösteren Ülkü Ocakları’nın getirdiği akülü araba, tekerlekli sandalye ve yatakları engelli vatandaşlara dağıttı.

Bünyan Belediyesinden Sosyal Sorumluluk Örneği
Bünyan’da düzenlenen törene Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP İl Başkanı Mete Eke, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Almanya’da faaliyet gösteren Ülkü Ocakları’nın temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı. Törende 6 akülü araba, 30 tekerlekli sandalye ve 3 yatak engelli vatandaşlara dağıtıldı.
Törende bir konuşma yapan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Gönülden kopan bir destek amacı ile yapılan bu çalışmada eksiklikler olmuş olabilir ama bu eksiklikler en yakın zamanda giderilecektir. Bunların da bir çırpıda tamamlanması mümkün oaln şeyler değildir. Biz engelli vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.
MHP İl Başkanı Mete Eke ise, “Bir kısım dava arkadaşlarımızın Almanya’da birçok zorluklara rağmen organize ettikleri engelli kardeşlerimize hizmet anlamında bir program düzenlemişlerdir. Kendilerine yaptıkları bu fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen de, “Engelli arkadaşlarımızın engellerini bir nebze ortadan kaldırabilmek adına, onlara bir omuz olabilme adına yapılan bu çalışmaya destek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda 6 tane akülü araba, 30 adet tekerlekli sandalye, hasta yatakları ve tuvalatlerini engelli arkadaşlarımıza vereceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, engelli vatandaşlara akülü araba, tekerlekli sandalye ve hasta yatağı verildi.
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