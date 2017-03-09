Bünyan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Bünyan Kadın ve Gençlik merkezinde düzenlenen etkinliğe Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu AK Parti Bünyan İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Adıyaman, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Başkan Şinasi Gülcüoğlu burada yaptığı konuşmada;”Yılda bir gün anmak yerine her gün sizden helallik istesek her gün sizinle ilgili programlar düzenlesek sizin hakkınızı ödeyemeyiz. O yüzden Çağ açıp Çağ kapatan Fatih'i dünyaya getiren, Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazan yakın zamanda 15 Temmuz'da tankların önüne yatan, silahlı teröristlere karşı duran siz değerli kadınlarımıza selam olsun diyor bu anlamlı gününüzü tebrik ediyorum” dedi.

Kapitalist sistemin Emperyalist sistemin kadını bir meta olarak gördüğü o Orta çağ karanlığından, İslam ışığıyla nurlanmış ana olmanın, kadın olmanın gerçek hakkını elde etmiş sizlere tekrar selam ediyorum diyen Başkan Gülcüoğlu;” Hala Emperyal düşüncede Kapitalizmde kadın bir meta olarak değerlendirildiği bir meta olarak ele alındığı gözümüzden kaçmayan bir realitedir. Batı toplumlarını incelediğinizde bundan daha öteye gidemezsiniz. Yılda bir gün Kadınlar Günü düzenlemek suretiyle güya kadınları hak ettiği yere taşıyacak hak ettiği değeri vereceklerini zannedenlere İslam perspektifinden bir cevap veriyorum kadının 365 gün helallik alsanız yine de hakkını helal edilmesine yeterli olamaz” diye konuştu.

15 Temmuz ve Referandum vurgusu yapan Başkan Gülcüoğlu; Yakın zamanda 15 Temmuzla o kadınlarımızın sokaklarda neler yaşadığını gördük. Ogün burada kadınlarımızı gördüm ben birkaç saat sonra ne yaşayacağını bilmeden çıktılar demokrasiye, vatanına ve milletine sahip çıktılar. Hepinizi tebrik ediyorum. Postalcılara, antidemokratik güçlere, “Siz kimi seçerseniz seçin sizi biz yönetiriz” diyen jakoben insanlara bu terörist kılıklara hak ettiği tokatları orada vurdunuz sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Bugünkü hükümetimiz çok şükür kadına pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle kadın hak ettiği yere adım adım taşımanın gayret içerisinde. Hükümetimizin çalışmalarına bakıldığı zaman süt parası, doğum izni, kılık kıyafet serbestliği, istihdamda öncelik, çocuk bakım parası gibi birçok ekonomik desteğiyle kadılarımızın yanında olmaya devam ediyor. Nisan ayında önümüzde bir sandık gelecek. Hangi siyasal ekolden olursanız olun evet veren kardeşlerimizde hayır veren kardeşlerimizde bizim başımızın tacıdır. Ama unutmayın vereceğiniz oy istikbalimizi ve istiklalimizi şekillendirecek.Evet sonucu ile birlikte emperyalizmin ve Siyonist oyunların son bulacağı ve bu milletin kadının-erkeğinin hak ettiği yere geleceği, dünya coğrafyasının yeniden şekilleneceği günlerin yakın olduğunu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kadınlara huzur Çınarı Aile Danışmanı Şeyma Bakır tarafından Kadın ve Aile konulu konferans verilirken, düzenlenen Türk Halk Müziği dinletisiyle de kadınlar gönüllerince eğlendi.



İHA