Bünyan'da Eğitime Destek

İlköğretim düzeyinde tüm okullara dağıtılan interaktif insan vücudu 3 boyutlu eğitim seti konuşan modeli sayesinde öğrencilerin organları daha kolay öğrenebileceğini söyleyen Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, “İlçe Milli Eğitim müdürlüğü bilgisinde dağıtılan İnteraktif insan vücudu öğretim seti okul yetkililerine teslim edildi” dedi.
Okul yetkilileri de eğitime destek konusunda Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’e teşekkür etti.
Okul yetkilileri de eğitime destek konusunda Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’e teşekkür etti.