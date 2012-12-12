Bünyan'da İncelemeler Yaptı

İlk olarak Bünyan kaymakamlığında kaymakam Engin Aksakal’dan Bünyan hakkında bilgi alan Vali Şerif Yılmaz Bünyan Hükümet konağını gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakamlık çıkışında Bünyan Salı pazarını gezen Vali Şerif Yılmaz, esnaf ziyaretlerinde bulunarak Bünyan halkı ile tanışama ve sohbet etme fırsatı buldu. Bünyan Belediye Başkanlığı binasına geçen Vali Yılmaz, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’den belediye çalışmaları hakkında brifing aldı. İlçede yapılan çalışmaları inceleyen Vali Yılmaz Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve Bünyan kaymakamı Engin Aksakal’a teşekkür etti.

Daha sonra İlçe Jandarma komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz Bünyan Belediyesi Devlet Bahçeli sosyal tesislerinde verilen yemeğe katıldı.

Bünyan Bayramlı camiinde öğle namazını kılan Vali Yılmaz, Sultan Hanı ve Akkışla ziyaretleri için Bünyan’dan ayrıldı.