Bünyan'da Kutlu Doğum'a Büyük İlgi

Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Dağlı Bünyan Belediye Başkanvekili Gani Göz, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı ve çevre ilçe ve beldelerden gelen imamlarında katıldığı programın açılış tilavetini Yün Ören Camii İmam hatibi Mehmet Tanrıöver hoca yaptı.

Prof. Dr. Lütfullah Cebeci’nin hazırladığı ‘Kainatta İnsan’ konulu konferansını Bünyan Müftülüğünde görevli imamlardan oluşan ilahi gurubu seslendirdikleri ilahilerle renklendirdi.

Kutlu Doğum Haftası boyunca Bünyan ve beldeler genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal ve protokol üyeleri verdi.

Program sonunda bir konuşma yapan Bünyan Müftüsü Lokman Arslan programın gerçekleşmesinde emeği geçen Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, okullardaki yarışmalarda katkıları olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Bünyan Belediyesine teşekkür etti.

Çevre Beldelerden de yoğun katılımın gözlendiği Aslı Demirdöven camindeki kutlu doğum programı Kocasinan İlçe Müftülüğü Uzman Vaizlerinden Mahmut Bektaş hocanın duaları ile son buldu.