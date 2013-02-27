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Bünyan'da Sağlık Hizmetlerine Destek

Bünyan Belediyesi tarafından Bünyan Devlet Hastanesine 15 adet LCD televizyon hediye edildi.

Bünyan'da Sağlık Hizmetlerine Destek
Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzman Operatör Doktor İlkay Güler'i makamında ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan Devlet Hastanesi hakkında bilgi alış verişinde bulundu.
Bünyan Devlet Hastanesinde yapılan yenilikleri yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Hastane Başhekimi Dr. İlkay Güler'den çalışmalar hakkında bilgi alırken, serviste bulunan hasta ve hasta yakınlarına da ''geçmiş olsun'' dileklerinde bulundu.
Bu arada, Bünyan Belediyesi tarafından alınan 15 adet LCD televizyon ise hastaneye teslim edildi. Televizyonların servislere montajı yapılırken hasta ve hasta yakınları, hastanede televizyon izlemenin rahatlığını yaşadıklarını ve bu nedenle Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’e teşekkür ettiklerini belirttiler.
Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan’da yapılan her alanda gelişmelerin destekçisi olduklarını belirterek Devlet Hastanesinde sağlık alanında yürütülen her türlü çalışmanın yanında olduklarını söyledi.
Özmen, ''Eğitimde, kültürde, sanatta ve sayenizde sağlıkta marka olma yolunda sizlerin bu özverisine bizim de katkımız olsun'' diyerek televizyonları teslim etti. Özmen, ''Her zaman omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz'' diyerek hastaneden ayrıldı.
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