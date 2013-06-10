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Bünyan'da Şüpheli Ölüm

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde pancar tarlasının yakınındaki barakada yalnız yaşayan bir kişi, ölü bulundu.

Bünyan'da Şüpheli Ölüm
Alınan bilgilere göre, Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar kasabasında İ.O. isimli kişi, pancar tarlasını sulamaya gittiği sırada tarlasının yakınında bulunan barakada yalnız yaşayan A.Y'yi barakada ölü olarak buldu.
Çiftçi İ.O'nun ihbarı üzerine barakaya gelen Pınarbaşı Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından yapılan incelemede, herhangi suç unsuruna rastlanamazken, maktulün kesin ölüm sebebinin tespiti için cesedi Kayseri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (iha)
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