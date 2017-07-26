Bünyan'da yol çalışmaları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Gülcüoğlu, ara sokaklarda soğuk asfalt uygulaması planladıklarını kaydetti.

Gülcüoğlu, ''Daha önce doğalgaz, içme suyu, kanal ve kanalizasyon ile elektrik gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan caddenin zemin olarak sıcak asfalta uygun hale gelmesiyle asfalt serilmeye başlandı. Çalışmalar ilçenin farklı noktalarında sürdürülecek.'' ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi





