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Bünyan dostları kitabın da dostu

Bünyan Dostları Grubu Derneği kültürel faaliyetler kapsamında üçüncü kitabını da yayınladı.

Bünyan dostları kitabın da dostu
Kayseri'yi ve Bünyan İlçesini tanıtmak amacı ile çeşitli sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiren Bünyan Dostları Grubu Derneği üçüncü eserleri olan “Fenerler Sönmeden/Bünyan Şiirleri” kitabını da yayınladı. Bünyanlı Salih Altıntop'un yazdığı kitapta Kayseri ve Bünyan ile ilgili çeşitli şiirler yer alıyor.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim 'Kayseri ve Bünyan'ı tanıtmak için sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten derneğimiz Bünyanlı hemşehrimiz Salih Altıntop'un uzun yıllardır yazmış olduğu şiirleri '’Fenerler Sönmeden Bünyan Şiirleri’ adı altında kitaplaştırdı. Kitabımızın basımında emeği geçen Cafer Algül, Kenan Okan Cingil, Hasan Yüksel'e ve Laçin Yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Bünyan ve Kayseri için faaliyetler yapmaya devam edeceğiz'' dedi.
Salih Altıntop tarafından yazılan şiir kitabı için Ramazan Bayramının ikinci günü Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi’nde imza günü de düzenleneceği belirtildi.
Bünyan Dostları Derneği daha önce de 1954 yılında Bünyan'da Yayınlanan Türk Sesi Gazetesi'nin tıpkı basımı ile “Yok Hükmünde Ağrı Dağı Tırmanışı” isimli eserleri yayınlamıştı. (Kayseri Gündem)
 
 
 
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