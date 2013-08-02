Bünyan Emniyetinden İftar Yemeği

Bünyan İlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı'nın ev sahipliğinde verilen iftar yemeğine, Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Garnizon Komutanı İbrahim Dağlı, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural, Daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı. İftar yemeği öncesinde şehit aileleri ile bir araya gelen Bünyan İlçe Emniyet mensupları, şehit yakınları ile birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşarken, Bünyan İlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı da, eşi ile birlikte misafirlerine yemek dağıttı.

Davete katılan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Bünyan Emniyet Müdürü Zeki Karslı, yemek sonrasında Bünyan Belediyesi Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri çalışanlarına da teşekkür etti.