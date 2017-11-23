Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Avrupa’da

Kayseri’de bu sene 10 adet proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulundu. Bu on projeden biri de Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve başarıyla uygulanan “İşletmelerdeki İleri CNC Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Rolü“ konulu proje oldu.

Ülkeler arası bir değişim sürecinde gerçekleşmiş olan proje kapsamında 2 eğitimci refakatinde 9 öğrenci, 05 Mart – 25 Mart 2017 tarihleri arasında yirmi bir gün boyunca ve yine 8 eğitimci refakatinde 36 adet öğrenci, 16 Nisan – 06 Mayıs 2017 tarihleri arasında yirmi bir gün boyunca Fransa ve Almanya’daki işletmelerde ve eğitim kurumlarında proje konusu çerçevesinde uygulamalı eğitim ve inceleme faaliyetlerinde bulundu.











Projenin misyonu

Okul Müdürü Feytullah Duran, hızla gelişen dünyada eğitim ve iş sektörü alanında uluslararası rekabetçi politikalarla baş edebilmenin yegâne yolunun yenilikçi teknolojileri hem okullarda, hem de okulların sıkı bir bağ içerisinde olduğu işletmelerde kullanmanın gereğine işaret ederek şunları söyledi:

“Tüm masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanmış olan projenin bölgedeki işletmelerin ve eğitim kurumlarının yeni teknolojileri ve gelişmiş uygulamaları tanımaları açısından oldukça önemli bir misyon üstlendiği bir gerçektir. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımlar, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi, ticaret ve iş dünyasında başarının kritik unsurlarındandır. Projemizle gelişmiş AB ülkelerinin teknolojik ve kurumsal seviyelerinin bölgemize ve ülkemize transferi amaçlanmıştır. Projemizin değişim süreci henüz bitmesine rağmen projeden elde etmeyi planladığımız faydalar daha şimdiden oluşmaya başladı bile. Yaygınlaştırma faaliyetlerimiz ile artık eğitim kurumlarımız ve işletmelerimiz dar bölgesel düşünce mantığından daha uzaktalar. Avrupa ve dünya ülkeleri ile rekabet edebilen, üretim alanındaki yeniliklere ve gelişmelere açık bir işletme ve eğitim politikası mantığı hakim olmuştur. Projemiz ile bölgemiz, ülkemiz ve AB’nin ortak değerlerine yaptığı katkı düşünüldüğünde, okulumuz önemli bir misyon üslenmiştir. Projemizin asıl uygulama alanı olan staj faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanında Fransa ve Avusturya’nın önemli tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanı bulan öğrencilerimiz bir çok alanda kültürel ve mesleki gezi yapma imkanını da kazanmış oldular.”

(Kayseri Gündem)



