Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bünyan Naci Baydemir Anadolu İHL’de ‘Pilav Günü’

Geleneksel olarak yapılan Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun ve mensuplarının buluşmasının 5.’si okul bahçesinde yapıldı. Bayramın üçüncü gününe denk getirilen buluşmada şehir içinden ve şehir dışından birçok mezun ve mensup bu buluşmada hazır bulundu. Eski öğretmenlerin de buluşmaya gelmesiyle öğretmenlerin elleri öpüldü; herkes birbiriyle bayramlaştı, hasret giderdi.

Bünyan Naci Baydemir Anadolu İHL’de ‘Pilav Günü’
Bayramlaşmaların ardından geleneksel pilav ikramı yapıldı. Yemek sonrası okul müdürü Hüseyin Akpınar, söz alarak misafirlere hoş geldiniz konuşması yaptı. Kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu; şu anda da okuduğu okula idareci olarak hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.
            Okulun mevcut durumuyla ilgili bilgi veren Hüseyin Akpınar, bu yıl -kendi dönemlerinde olduğu gibi- imam hatip ortaokulunun bünyelerine katıldığını söyledi. Ortaokul kısmının ilk yılı olmasına rağmen 2. TEOG sınavında (yeni adıyla Ortak Sınavlarda) 120 sorunun tamamına doğru cevap veren öğrencilerinin olduğunu bunun da Bünyan tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.
            Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2017-2018 öğretim yılından itibaren Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan bir lise olacağı müjdesini veren Hüseyin Akpınar, milli ve manevi değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.
            Hüseyin Akpınar, Bünyan Naci Baydemir  Fen ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan  İmam Hatip Lisesi olarak, mezun ve mensuplarıyla büyük bir aile olduklarını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.
            Çay ikramı ile devam eden buluşma, akşam geç saatlere kadar devam etti.
 
Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.