Bünyan Naci Baydemir Anadolu İHL’de ‘Pilav Günü’

Bayramlaşmaların ardından geleneksel pilav ikramı yapıldı. Yemek sonrası okul müdürü Hüseyin Akpınar, söz alarak misafirlere hoş geldiniz konuşması yaptı. Kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu; şu anda da okuduğu okula idareci olarak hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Okulun mevcut durumuyla ilgili bilgi veren Hüseyin Akpınar, bu yıl -kendi dönemlerinde olduğu gibi- imam hatip ortaokulunun bünyelerine katıldığını söyledi. Ortaokul kısmının ilk yılı olmasına rağmen 2. TEOG sınavında (yeni adıyla Ortak Sınavlarda) 120 sorunun tamamına doğru cevap veren öğrencilerinin olduğunu bunun da Bünyan tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2017-2018 öğretim yılından itibaren Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan bir lise olacağı müjdesini veren Hüseyin Akpınar, milli ve manevi değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Hüseyin Akpınar, Bünyan Naci Baydemir Fen ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan İmam Hatip Lisesi olarak, mezun ve mensuplarıyla büyük bir aile olduklarını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Çay ikramı ile devam eden buluşma, akşam geç saatlere kadar devam etti.



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