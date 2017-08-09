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Bünyan yeni devlet hastanesi için gün sayıyor

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; 75 yataklı yeni Bünyan İlçe Devlet Hastanesinin proje çalışmalarının başlamış olduğunu bu yıl içinde temel atma aşamasına getirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Bünyan yeni devlet hastanesi için gün sayıyor
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu 75 yataklı yeni Bünyan İlçe Devlet Hastanesi için yoğun bir mesai harcadıklarını ve arsa sorununu hayırseverlerin desteği ile çözdüklerini, yeni hastane için yer tesliminin yapılarak proje ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu;” İlçemizdeki büyüme ve gelişimi göz önüne alarak bazı projeler hazırlamış ve müracaatlarda bulunmuştuk. Hamdolsun olumlu geri dönüşler aldık. Geldiğimiz aşamada geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığından gelen teknik ekip Belediyemiz tarafından tüm imar işlemeleri yapılarak hastane yapılmak üzere tahsisi gerçekleştirilen alanda incelemelerde bulundu. Şimdi sadece Bünyanımızı değil çevre ilçelerimize de rahatlıkla hizmet verebilecek 75 yataklı modern bir hastane projesi hazırlanıyor. Sonrasında inşaat yapımı için bir ihale süreci beklenecek. İnşallah sürecin yakın takipçisiyiz” dedi
Başkan Gülcüoğlu projenin biran önce hayat bulması için gayret edeceklerini ifade ederek” Ben buradan kapılarını her zaman bizlere açan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanımıza, ilçemiz adına emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimimize, İlçe Başkanımıza, Belediye meclis üyelerimize, İl Sağlık Müdürlüğü Yetkililerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 
 
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