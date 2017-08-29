Bünyan yeni komplekse kavuşuyor

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı hızla devam eden Karatay Mahallesi Hasan Çakır Çocuk Oyun Parkı ve Spor Kompleksi 9 Eylül Cumartesi Günü Saat:19.00’da düzenlenecek bir dizi etkinlikle hizmete sunulacak.

Açılış töreni sonrasında Esat Kabaklı Halk Konseri, Konya Kaşık Oyunu ekibi ve birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, tarihi Karatay hanı önünde yapılacak etkinliklere tüm vatandaşları beklediklerini söyledi.

Kurum Haberi



