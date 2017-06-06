Bünyan’a Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaptar Derneğinin ortak olarak yer aldığı "Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) " Projesinin uygulanacağı Bünyan Karahıdır köyünde incelemede bulundu.

Tahsisi Büyükşehir Belediyesine yapılan İlköğretim okulunda önümüzdeki günlerde Büyükşehir tarafından tadilat başlayacak olup; İç Anadolu Bölgesinde bir ilk olan bu merkezde organik üretici olan kadınlara ekolojik olarak ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi gibi konularda eğitimlerin verilmesi ve ürünlerin işlenerek pazarlanması ile kadınlara istihdam alanı oluşturulması sağlanacak.

Haber: Ufuk ÇAMDAL

