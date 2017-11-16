Bünyan’a sulama tesisi inşa ediliyor

DSİ tarafından inşaatına başlanan Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması ile 5 bin 400 dekar zirai araziye su temin edilerek, çiftçilerin aynı topraklardan daha fazla gelir elde etmesi sağlanacak. 71 bin 780 metre CTP ve 140 bin 475 metre HDPE boru olmak üzere toplam 212 bin 255 metre boru imalatı, bin 53 adet sanat yapısı, 126 bin 222 metre uzunluğunda kaplamasız trapez kesitli tahliye kanallarının yapımın yer aldığı projenin 58 milyon 832 bin liraya mal edilmesi planlanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ülke genelinde münbit toprakları suyla buluşturmak için gayret gösterdiklerini kaydederek şunları söyledi:

“Yaptığımız sulama yatırımlarından Kayseri’de fazlasıyla nasibini alıyor. İnşaatına başladığımız ve 2019 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması ile takriben 5.400 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız. Projenin hizmete açılmasıyla ülke ekonomisine yıllık 30 milyon 700 bin TL tutarında bir katkıda bulunacağız.”

Kurum Haberi

