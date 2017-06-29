Bünyan’da 75 yataklı hastane çalışmaları

Bünyan ilçesine yapılacak olan 75 yataklı hastanenin proje çalışmalarını incelemek için Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünden Mimar N. Esra Özkartal, Mimar Musab Keskin, Elektrik Mühendisi Serpil Karahan, Makine Mühendisi Selçuk Tiftik, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Yeni yapılacak olan 75 yataklı Bünyan İlçe Hastanesinin proje çalışmaları başlamış olup önümüzdeki aylarda temel atma töreni gerçekleştirilecektir. İlçemizde yapımı tamamlanmış olan Bünyan Cezaevi ile birlikte bir hastanenin eksikliği duyulmakta idi. Böylece hem ilçemizin hem de ileriki dönemde ceza evinin ihtiyacı giderilmiş olacaktır" dedi.

Kurum Haberi

