Bünyan’da kadın ve çocuklar için yeni sosyal alan

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe, Bünyan ve Akkışla Ziraat Odası Başkanları Lütfü Özsolak ile Sedat Eraslan, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Keskin, Özkan Altun, Ali Erarslan, AK Parti Bünyan İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özbek ve Vural Akagündüz, Mahalle Muhtarı Kalender Doğan, Köprübaşı ve Karatay Mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Vatandaşlarla tek tek yakından ilgilen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu yaptığı konuşmada; “Kıymetli hemşehrilerim geçen zaman içinde mahallemizde Bünyan Belediyesi olarak 7.500 m2, Büyükşehir belediyesi ile 8.000 m2 olmak üzere toplamda 15.500 m2 kilitli parke yol çalışması yaptık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 63 çöp konteyneri dağıtımı yaparak haftada bir gün düzenli olarak çöpleri alıyor. Zabıta Müdürlüğümüz haftada bir gün larva ve haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını yapıyor. Değerli hemşehrilerim her yaştan insanımızın sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını idame ettirebilmeleri amacıyla yürüttüğümüz park alanları, spor tesisleri ve mesire alanı oluşturma çalışmalarımızdan birini daha mahallemizde tamamladık. Sizlere, çocuklarınızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz bir spor ve oyun alanı hediye etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin sabrı ve duası ile spor alanları, çocuk parkları, yol çalışmaları temizlik hizmetleri ve daha birçoğu sizlerle buluşamaya devam edecek. Bizde dedik ki hizmette sınır yok. Ama maalesef zaman zaman imkânlarımızla yüz yüze geliyoruz. Ancak bu yüz yüze kalma durumu hizmettin akışını kesinlikle engellemeyecek. Sadece tarihini değiştirebilir ama asla ve kat’a bu hizmetlerden siz asla yoksun kalmayacaksınız. Bu sözümüzü aslanlar gibi arkasında durduk ve duracağız.” dedi.

“Yollara düşenler 15 Temmuz'da neredeydi?”

Başkan Gülcüoğlu; görevlerinin tarafsızlık isteyen ve beklenen bir makam olduğunu, hizmette kesinlikle eşit ve tarafsız olduklarını belirterek: “Biz elhamdülillah her zaman adalet ve kalkınmadan yana tarafız. Biz bu millete efendilik yapmaya kalkanlara karşı tarafız' dedik. “Siz kimi seçerseniz seçin sizi biz yönetiriz” diyenlere karşı tarafız dedik. Adaleti yolda yürümek ile arayanlara karşı bir taraf olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ülkeyi kaosa, kargaşaya sokmak isteyenler, yollara düşenler 15 Temmuz'da neredeydi diye durup sormak lazım. Siz millete mühendislik yapmaya kalkanlara karşı çok iyi cevaplar veriyorsunuz. Sandık önünüze geldiğinizde elinizi vicdanınıza koyuyor millete efendilik etmeyenlere çalışanlarla millete hizmetkârlık yapmaya çalışanlar arasındaki farkı çok iyi ayırıyorsunuz. Dün vurduğunuz tokatı gelecekte de vuracağınızı da çok iyi biliyoruz. Çünkü bu millet ihanet şebekelerine, bu darbe zihniyetlilerden, bu postal yalancılarından çok çekti.12 Eylül hatırlayın her gün aslan gibi fidanlarını devrildi. O günlerde biraz daha kan dökülsün de darbeyi meşrulaştıralım diyen zihniyete karşı 15 Temmuzda tankların, topların silahların önüne durarak cevap verdiniz. Sene-i devriyesi yaklaşırken hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Kalender Doğan yapılan hizmet ve açılan park için Başkan Gülcüoğlu’na teşekkür ederek;” çocuklarımız yoldan ve boş arazilerde oynamaktan kurtuldu. Gençlerimiz gece geç saatlere kadar spor yapabiliyor. Kadınlarımız geliyor vakit geçiriyor. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” ifadelerinde bulundular.

Kesilen kurban yapılan dua ile açılan parka mahallenin eski ismi olan Kölete Parkı adı verilirken içinde Futbol Sahası, bir Fitness alanı, 5 adet kamelya, 12 adet bank, 10 adet çöp kovası, sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve ağaçlandırma alanı bulunuyor. Kurum Haberi