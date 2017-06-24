Bünyan’da “kirkit” sesleri yeniden yükseliyor

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; Bünyan Belediyesi tarafından hazırlanan ve Anadolu Sakatlar Derneği, Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu ile birlikte yürütülen 'Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata' projesi kapsamında Engelli ve dezavantajlı kadın kursiyerlerin atölyelerini ziyaret etti.

Kursiyerlerle tek tek yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Gülcüoğlu dokunan halılara da yardım etti. Başkan Gülcüoğlu;”Bildiğiniz üzere 'Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata' projesi Belediyemizin ilk Avrupa Birliği Projesi. Burada hayata geçirdiğimiz bu proje ile sizlerin hayatına dokuna bilmenin gururunu yaşıyoruz. Ortaya çıkardığınız dünyaca ünlü Bünyan halısının yanı sıra sizlere bir nebze nefes aldırabilmek, aile bütçelerine küçükte olsa katkıda bulunabilmek ve en önemlisi başardığınızı görmek bizleri attığımız adımın ve hayata geçirdiğimiz bu projenin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor” dedi.

Kursiyerler de verilen fırsat ve proje için Başkan Gülcüoğlu’na teşekkür ederek yeni projeler beklediklerini ifade ettiler. Kursu yakından takip eden vatandaşlar ise sanayi üretimi karşısında işçiliği hayli azalan dünyaca ünlü Bünyan el halısı ve bu geleneğin yaşatılası adına atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, Bünyan’da yeniden kirkit sesi duydukları için mutlu olduklarını söylediler.

(Kurum haberi)

