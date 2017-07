Bünyan’da parklar geceleri dolup taşıyor

Yapılan yeni parklar vatandaşların aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirdiği, çocukların eğlenerek oynadığı, fitness aletleri, futbol ve voleybol sahaları ile spor yapılabildiği, yürüme yolları ile insanları sağlıklı yaşama teşvik eden parklar yeni birer yaşam alanı olarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ilçede biryandan alt yapının tamamen değiştiğini diğer yandan ise vatandaşlara üst yapıda sosyal alanlar oluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Gülcüoğlu;” Her yaştan vatandaşsımızın kullanabileceği modern parkalarımıza gösterilen ilgi hayata geçirdiğimiz projelerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. İnşallah devam eden çalışmalarımız kapsamında her mahallemizde bu tarz sosyal alanları kullanıma sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Parkları ziyaret eden Bünyanlılar beğenilerini ifade ederek “çok iyi planlanmış, yeni, modern, her biri ayrı bir güzellikte ve farklı tasarımlarda, ilçemize yakışır güzel parklarımız oldu. İlçemizin farklı noktalarındaki bu parklarda spor yapmak, yürüyüş yapmak ta ayrı bir zevk” diyerek Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür ettiler.

Kurum Haberi