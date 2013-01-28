Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bünyanlılar Umreye Uğurlandı

Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'in de aralarında bulunduğu 25 kişilik Umre kafilesi dualarla uğurlandı.

Bünyanlılar Umreye Uğurlandı
On beş gün sürecek Umre ziyareti öncesinde Bünyan Belediyesi çalışanları ile yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Özmen, yemek sonrasında çalışanlarla vedalaştı.
Bünyan Adnan Türköz Parkı'nda kalabalık bir cemaatle yapılan uğurlama töreninden sonra, Bünyan Belediye Başkanı Özmen ve beraberindeki 25 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.