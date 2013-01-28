Bünyanlılar Umreye Uğurlandı

On beş gün sürecek Umre ziyareti öncesinde Bünyan Belediyesi çalışanları ile yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Özmen, yemek sonrasında çalışanlarla vedalaştı.

Bünyan Adnan Türköz Parkı'nda kalabalık bir cemaatle yapılan uğurlama töreninden sonra, Bünyan Belediye Başkanı Özmen ve beraberindeki 25 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.