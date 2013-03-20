Çanakkale Şehitleri Bünyan'da Anıldı

Bünyan Sağlık Mahallesi merkez Sağlık Camisi'nde akşam namazı sonrasında başlayan mevlütte, Çanakkale şehitleri ilahiler ve dualar eşliğinde yad edildi.

Bünyan Namık Kemal İlköğretim Okulu müzik öğretmeni Alper Ayer koordinatörlüğünde hazırlanan ilahı gurubu, okuduğu ilahilerle gecenin maneviyatını yükseltirken Çanakkale şehitleri için duayı İlçe Müftüsü Lokman Arslan yaptı. Arslan, yaşadığımız terör olaylarını ve İslam dünyasındaki savaşları da dile getirdiği duasında tüm dünyaya birlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Müftü Lokman Arslan, ''Allah bir daha Çanakkale’yi bizlere ve İslam dünyasına yaşatmasın. Bu ülke için kötü düşünen terör belalarını da Allah 'Kahhar' ismiyle kahretsin'' diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu mevlüt programına katılan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ise program sonrasında camide bir süre mahalle sakinleri ile sohbet etti.