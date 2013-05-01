Çanakkele 1915 Sergisi Bünyan'da

Hafta başında Bünyan Çarşı içi Adnan Türköz parkında halka açık olarak sunulan müze Çarşamba gününe kadar gezile bilecek.

Türkiye genelinde 2 araç halinde tur düzenleyen T.C. Gaziler vakfı Çanakkale’den çıkarak tüm Türkiye’yi dolaşıyor. Müzede 1915 Çanakkale savaşını anlatan savaş fotoğrafları Nusret Mayın Gemisi maketi, Çanakkale tabyalarından toplanan gerçek savaş mermileri ve Çanakkale savaşında yer alan askerlerin eşyaları mataralar, tabancalar ve eski para koleksiyonları yer alıyor.

Gezici Müzeyi ilk olarak vatandaşlarla birlikte ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen müzeyi gezdi ve reyonda bulunan hediyelik eşyalardan aldı. Halkın yoğun ilgisi ile karşılanan Çanakkale 1915 gezici Müzesi Gün boyunca ziyaretçi akınına uğrarken akşamda seyyar sinema perdesinde Çanakkale savaşlarını konu alan filimler gösterime girdi. Bünyan Halkının yoğun ilgisinden memnun kalan müze yetkilileri Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’in ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.