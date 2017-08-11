ÇÖPTE BULDUĞU 48 BİN 900 TL’Yİ SAHİBİNE İADE ETTİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlı kadın Ş.T, evinde temizlik yaptığı esnada dalgınlık ile evinde bulunan 48 bin 900 lirayı çöp konteynerine attı.



Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Akın Ayerdem, poşet içerisinde çöpe atılan parayı belediyeye ait çöp toplama alanında bularak Ş.T’ye teslim etti.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Ayerdem’i altın ile ödüllendirdi.



Böyle bir ekibe sahip olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Gülcüoğlu, yüksek ahlakı dolayısıyla Ayerdem’e teşekkür etti.



Gülcüoğlu, "Türk milletinin birtakım değer yargılarını kaybetmediğini gösteren en güzel örneği bizim personelimiz göstermiş ve bulduğu parayı sahibine teslim etmiştir. Erdemli, onurlu davranışı nedeniyle kendisini tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

