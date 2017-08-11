Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇÖPTE BULDUĞU 48 BİN 900 TL’Yİ SAHİBİNE İADE ETTİ

Bünyan’da belediye personeli Akın Ayerdem, çöpten bulduğu 48 bin 900 lirayı sahibine teslim etti.

ÇÖPTE BULDUĞU 48 BİN 900 TL’Yİ SAHİBİNE İADE ETTİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlı kadın Ş.T, evinde temizlik yaptığı esnada dalgınlık ile evinde bulunan 48 bin 900 lirayı çöp konteynerine attı.

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Akın Ayerdem, poşet içerisinde çöpe atılan parayı belediyeye ait çöp toplama alanında bularak Ş.T’ye teslim etti.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Ayerdem’i altın ile ödüllendirdi.

Böyle bir ekibe sahip olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Gülcüoğlu, yüksek ahlakı dolayısıyla Ayerdem’e teşekkür etti.

Gülcüoğlu, "Türk milletinin birtakım değer yargılarını kaybetmediğini gösteren en güzel örneği bizim personelimiz göstermiş ve bulduğu parayı sahibine teslim etmiştir. Erdemli, onurlu davranışı nedeniyle kendisini tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
şinasiAkın AyerdemBünyan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.