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Hamidiye Öğrenci Yurtları Kermesi Bünyan'da Açıldı

Bünyan Hamidiye Yurtları tarafından öğrenciler yararına düzenlenen kermes Bünyan Adnan Türköz parkında açıldı.

Hamidiye Öğrenci Yurtları Kermesi Bünyan'da Açıldı
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan Emniyet Müdürü Zeki Karslı ve Bünyan Müftüsü Lokman Arslan’ın beraberinde davetlilerin katıldığı Kermes Bünyan İlçe Müftüsü Lokman Arslan’ın duaları ile açıldı.
Kermesin açılışında bir konuşma yapan Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal “Kermesimiz Bünyan Halkına hayırlı uğurlu olsun. Bu tür kermes organizasyonları halkımızın birliği beraberliği ve bir araya gelmesi açısından çok önemlidir. Kermesimiz Bünyan halkına hayırlı olsun” dedi.
Hamidye öğrenci yurtları İç Anadolu bölge başkanı Osman Yaralı’ a açılış konuşmasında “Bünyan’da Hamidye öğrenci yurtlarımızın açılışını yapıyoruz. Kermeste en başta emeği geçen tüm hanım kardeşlerimize, Kayseri den ve Bünyan’dan maddi manevi yardımda bulunan esnaf ve iş adamı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kermesimiz Bünyan’a hayırlı olsun” diye konuştu.
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