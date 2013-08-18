Hayırseverden Bünyan Devlet Hastanesine Anlamlı Bağış

İstanbul'da işadamı olan Karabay, Bünyan Devlet Hastanesinin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan, yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane yapımı için bağışta bulundu. AK Parti Bünyan ilçe teşkilatındaki, Mehmet Karabay'ın da amcası olan Osman Karabay, Bünyan Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Salih Satılmış ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe ile bir araya gelerek, yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.
İşadamı Karabay’a bu önemli katkılarından ötürü teşekkür eden Hastane Müdürü Salih Satılmış “Hayırsever işadamımızın yaptığı bu anlamlı bağış umuyorum örnek teşkil eder. Bu bağışın ardından ilçe hastanemizde, hastalarımıza daha güzel hizmetler sunacağımıza inanıyorum ” dedi
AK Parti İlçe Başkanı Savaş Gökçe de, Bünyan halkına hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Yaptığımız girişimler sonucunda, hayırsever işadamı Osman Karabay, Bünyan Devlet Hastanesi'ne gerekli olan yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane konusunda yardım yapmaya karar verdi. Bu önemli katkılarından dolayı Karabay ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.
İşadamı Karabay’a bu önemli katkılarından ötürü teşekkür eden Hastane Müdürü Salih Satılmış “Hayırsever işadamımızın yaptığı bu anlamlı bağış umuyorum örnek teşkil eder. Bu bağışın ardından ilçe hastanemizde, hastalarımıza daha güzel hizmetler sunacağımıza inanıyorum ” dedi
AK Parti İlçe Başkanı Savaş Gökçe de, Bünyan halkına hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Yaptığımız girişimler sonucunda, hayırsever işadamı Osman Karabay, Bünyan Devlet Hastanesi'ne gerekli olan yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane konusunda yardım yapmaya karar verdi. Bu önemli katkılarından dolayı Karabay ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.