Hibe araçlar tanıtıldı

Başkan Şinasi Gülcüoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Memleketimize hemşehrilerimize hizmet için gerekli olan araçları alıyor, ihtiyaçlar doğrultusunda da araç sayımızı çoğaltıyoruz. Araç Parkının yenilenmesiyle birlikte Bünyan’da en ücra köşeye varıncaya kadar hizmet alanlarında kesintisiz ve seri bir şekilde hizmetin sunulmasına vesile olacak ekipmanlar oluşturuldu. Şimdiye kadar 3 adet çöp kamyonu 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet arozöz, 1 adet cenaze nakil aracı,1 adet kazıcı yükleyici kepçe ve 1 adet ekskavatörü belediye araç ve makine parkımıza kazdırdık. Ne yazık ki 28 yıl sonra belediyemize hibe girişi oldu. Bunun için üzülüyoruz ama hamdolsun ki uzun süre sonra buda bize nasip oldu ve ekonomik karşılığı 2 milyona yaklaşan bir araç hibesini memleketimize kazdırdık. Bu süreçte desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik’e, ayrıca memlekete hizmet yolunda verdikleri destek için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bünyanlı vatandaşlar ise her alanda şahlanmış bir Bünyan görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Başkanımız canla başla çalışıyor her zaman kendilerinin yanında destekçileriyiz. Allah razı olsun gecesini gündüzüne katarak Bünyanımız için çalışıyor” diye konuştular.

Kurum Haberi

