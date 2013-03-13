MHP'den Bünyan Çıkarması

İl Başkanı Mete Eke, MYK Üyesi Mustafa Eraslan ile birlikte bu haftaki istişare toplantısına Bünyan’da devam etti. Samimi ve sıcak bir ortamda Bünyanlılara seslenen İl Başkanı Mete Eke, İktidarın Başkanlık Sistemi sevdasına Büyük Ortadoğu Projesinin kurgucularını maşası ve kuklası olduğunu belirterek “bu gidişe artık bir dur deme zamanı gelmiştir. Buna da dur diyecek Ülkücü Harekettir” dedi.

Bünyan İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mustafa Eraslan, İl Başkanı Mete Eke, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan İlçe Başkanı Abdulkadir Yalçın, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda Bünyanlı katıldı.

İstişare toplantısının açılış konuşmasını Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan İlçe Başkanı Abdulkadir Yalçın yaptı. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirten Yalçın, AKP’nin iç politikasını eleştirerek “Türkiye’nin doğusu özerlik istiyor ve İmralı Canisi ile bunun pazarlıkları için aynı masaya oturulabiliyor” dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’de Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir yıl önceden seçim startını vererek büyük başarılara imza atacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı olmanın zor olduğunu söyleyen Özmen, “gideceğimiz yer neresi olursa olsun göndermek istedikleri yer neresi olursa olsun, biz milletimize verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mustafa Eraslan’da Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Bugün Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor diyen Eraslan, “bugün ülke Cumhuriyet döneminden bu güne kadar hiç olmadığı ve yaşamadığı sıkıntıları yaşıyor. Farkında olmadan Ülkenin altına bir şeyler koyuyorlar ve ülke bir yöne doğru kayıyor. Sadece evlerde konuşarak dava arkadaşlarımızı eleştirerek biz bu işi başaramayız. Her yerde ülkeye yapılan yanlışlıkları anlatmalıyız. Sandığa gidip oy kullanacak insanlarımıza yapılan yanlışları anlatıp ikna etmek zorundayız” dedi.

Vatandaşlar ile uzun süre sohbet eden ve onların merak ettikleri soruları yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AKP Hükümetini eleştiren Başkan Eke, 2015 seçimlerinde AKP’nin yok olacağını belirtti. Bizlere düşen görev önümüzdeki yerel seçimlerde 16 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi kazanmaktır diyen Başkan Eke, bu başarının da Milliyetçi Hareket Mensuplarının gayreti ve özverili çalışmaları ile olacağını söyledi.

2009 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı’nın Büyükşehir Belediyesi’nde %25 oy oranının olduğunu belirten Başkan Eke, 2009 yılından bu yana ülkede iyi anlamda değişen hiç bir şeyin olmadığı vurgulayarak “bizler 16 ilçe ve Büyükşehir Belediyesini kazanmak için göreve talibiz” dedi.

Türkiye’de vahim bir tablonun gözler önünde olduğunu söyleyen Başkan Eke, Başbakan Erdoğan’ın Oslo Görüşmeleri hakkında Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sözlerinin ardından görüşen şerefsizdir lafını hatırlatarak “iki ay sonra sanki o kelimeleri onlar sarf etmemiş gibi görüşülse ne olur dediler.”diye konuştu.

İmralı tutanaklarını da eleştiren Başkan Eke, Cani Öcalan’ın AKP’ye iktidarı ben altın tepside sundum dediğini vurgulayarak, “çıkıp da sen kimsin diye bu caniye soran dahi yok bunları konuşturan iktidara demek lazım ki, bu gaflet bu dalalet, bu hıyanet değil mi ” şeklinde konuştu.

Terörün analar ağlamadan da biteceğini belirten Başkan Eke, “2002 yılında terör bitme noktasına gelmişti. O zaman koalisyon ortağı da biz değimliydik. Demek ki bu işin bitirme metotları var bu iş müzakere ile bitmez” dedi.

Başkan Eke şöyle devam etti:

“ Bunu her platformda söyledik. Ama bu söylemlerimizi biz duyduk bunlar yollarına devam ettiler. Hangi yollarına devam ettiler peki müzakere yollarına devam edip gittiler. Müzakerenin neticesi nedir peki bu ülkenin bölünmesine giden yoldur. Vatan Sevgisi imandandır vatan sevgisi olmayanın imanı da olmaz.”

İktidarın Başkanlık Sistemi sevdasına Büyük Ortadoğu Projesinin kurgucularını maşası ve kuklası olduğunu belirten Eke, “BOP’ un kurgucuları ne derlerse iktidar onu yapıyor. Bu ülke böyle bir kıyamete doğru Allah Muhafaza gidiyor.”şeklinde konuştu.

Başkan Eke ayrıca AKP’nin ekonomi iç ve dış politikasını da eleştirdi. AKP’nin ekonomi başta olmak üzere iç ve dış politikada sınıfta kaldığını vurgulayan Başkan Eke, bu gidişe bir dur deme zamanı gelmiştir buna da dur diyecekler Ülkücülerdir” dedi. Eke sözlerini şöyle sürdürdü:

“asgari ücret açlık sınırının altında. Emekli maaşları açlık sınırının altında. İşsizlik rakamları ortada ve iç politikaya gelince açılım demokratikleşme adı altında teröristlere bu ülkenin bölünmesi noktasındaki verdikleri tavizden başka bir şey var mı, yok dış politika ise malum ortada askerimizin başına çuval geçirilmesi ile başlayan furyada ardından İsrail’in gemide öldürüp şehit ettiği masum insanların hepsinin vebali bu iktidarındır. İç politikada, dış politikada sınıfta kalan bir iktidar şu müzakereler neticesinde de ülkenin nereye gittiği bilinmekte bunun içinde bu gidişe artık bir dur deme zamanı gelmiştir. Bunu da dur diyecek Ülkücü Harekettir.”

Konuşmaların ardından İl Başkanı Mete Eke vatandaşların sorularına yanıt verdi. AKP İktidarına ateş püsküren vatandaşlar Geçinmekte çok büyük zorluklar çektiklerini söylediler.