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Talas ve Bünyan'da Deprem

Kayseri’nin Talas ilçesinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Talas ve Bünyan'da Deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi’nden alınan bilgiye göre, Talas ilçesinin Ardıç mevkisinde büyüklüğü 2.2 olarak ölçülen deprem meydana geldiği öğrenildi.
Öte yandan, dün Bünyan ilçesi Palas mevkisinde de 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Depremlerde mal ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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