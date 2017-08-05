Vali Kamçı Bünyan Cezaevi’ni inceledi

Vali Kamçı’ya cezaevi incelemesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ile yetkililer eşlik etti.



Vali Kamçı, inşaatı tamamlanan cezaevinin fiziki ve teknik durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, cezaevinin Avrupa standartlarına göre yapıldığını söyledi.

Vali Kamçı, yeni cezaevinin tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçlarına cevap verecek yeterli fiziki alanları olan bir cezaevi olacağını ifade ederek, bu yatırımın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.



Bünyan cezaevi kompleksi, T Tipi cezaevi, kadın cezaevi, açık cezaevi, jandarma karakolu, sağlık ocağı, kreş, lojman vb gibi alanları içerisinde bulunduracak.

Kurum Haberi

