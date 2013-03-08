Yerel Kalkınma Modeli Bünyanda Uygulanacak

Yrd. Doç.Dr. Birol Akgül’e ait olan ve bu alanda ilk yerel kalkınma modeli olarak tescilli çalışma gurubu, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen eşliğinde Bünyan’da Turizm, Tarım, Hayvancılık odaklı kalkınma modeli çalışmasını başlatıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Her köşesi ayrı cennet parçası olan güzel ülkemizin şirin ilçesi Bünyan dünya’ya bu sayede tanıtılacak ve topyekun kalkınma sağlanacak emeği geçen her kese bil hassa OYKA çalışma gurubuma ve Yrd. Doç.Dr. Birol Akgül ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.