Altun'a 'Hayırlı Olsun' Ziyaretleri Sürüyor

Gün içinde kalabalık gruplar halinde birçok misafiri ağırlayan Başkan Özkan Altun; "Cezaevi Jandarma Tabur Komutanımıza, İlçe Jandarma Komutanımıza, Adliye Personelimize, İcra Müdürlüğü Personelimize, Kadın ve Gençlik Merkezi Yöneticilerimize, KCETAŞ Yetkililerimize, KASKİ yetkililerimize, Eğitim Bir-Sen Sendikası İlçe Temsilcilerimize, Bünyan Otobüs İşletmesi Kooperatifi Başkanımız ve üyelerine, Pirahmet, Akmescit, Sultanhanı, Koyunabdal, Karakaya mahalle muhtarlarımız ile mahalle sakinlerimize ve tüm hemşehrilerimize güzel dilekleri için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin’de Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u makamında ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Özkan Altun ziyarette yaptığı konuşmada; "Ziyaretimize gelerek tebrik eden ve başarılar dileyen Bünyan Kaymakamımız Sayın Ömer Şahin’e güzel temenni ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İnşallah, Bünyan Belediyesi ile Bünyan Kaymakamlığı olarak birçok ortak projeye imza atarak, ilçemizin gelişmesine katkı sunacak çalışmaları beraber yürüteceğiz" dedi. Kaymakam Ömer Şahin ise Başkan Altun'a tebriklerini ileterek "Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Uyum içinde çalışacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Misafirler ise Başkan Altun'u tebrik ederek başarı dileklerini ilettiler.



