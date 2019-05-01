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Altun, Sağlık Cami'nde yapılan çalışmaları inceledi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi tarafından Sağlık Caminde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Altun, Sağlık Cami'nde yapılan çalışmaları inceledi

Personele kolaylıklar dileyen ve cami cemaati ile sohbet eden Başkan Özkan Altun, buradaki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti. Yapılan çalışmalara da değinen Başkan Özkan Altun; "Sağlık Camimizde Bünyan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Cami cemaatimizle sohbet edip yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Camiyi çevreleyen duvarları kaldırarak ulaşımı kolaylaştırıp camimizi daha görünür hale getirdik. Bahçeye yeni yeşil alanlarla birlikte, çiçeklikler ilave ettik. Bahçede bulunan zemin kaplamalarını değiştirerek daha estetik bir hale getirdik. İnşallah burada yaptığımız çalışmaları tamamladığımızda camimiz ferah ve bakımlı bir görüntüye kavuşacak” diye konuştu.
Mahalle sakinleri ve cami cemaati ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Altun’a teşekkürlerini ilettiler.

İHA

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