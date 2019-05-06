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Altun yeni işletmeyi hizmete açtı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçe çarşı merkezinde yeni açılan işletmenin açılış kurdelesini kesti.

Altun yeni işletmeyi hizmete açtı

Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Erol Kadir Gül’ün sahibi olduğu yeni işletmenin açılış törenine Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan, Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Derviş İşlenmiş ve vatandaşlar katıldı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,”Açılan yeni işletmenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.

İHA

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