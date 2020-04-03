Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

Bünyan Belediyesi, Koronavirüs ile mücadelede çalışmalarına devam ediyor. Daha önce yapılan çalışmalar kapsamında; okullar, hastaneler, sağlık ocakları, camiler, kahvehaneler, ilçedeki sektör ayırt etmeksizin faaliyet gösteren 498 esnafın tamamı, tüm kamu binaları, otobüs durakları, parklar, toplu taşıma araçları, taksiler ve toplu konutlar, 2 araç 5 makine ve 5 kişiden oluşturulan özel ekiple Virkon-s ve Sodyum Hipoklorid dezenfektanları ile yıkanarak dezenfekte edildi.



Yeni hizmet doğrultusunda ilçede yaşayan tüm vatandaşların özel araçları, toplu taşıma araçları ve kamu kurumlarına ait araçlar ücretsiz iç-dış dezenfekte ediliyor.



Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı yerleşkesi içinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Depo Sahasında kurdukları mobil araç dezenfeksiyon istasyonu ile verilmeye başlanan hizmetten her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri tüm vatandaşların faydalanabileceğini belirtti.

