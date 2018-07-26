Başkan Cabbar, Geri Dönüşüm Tesisi Hakkında Açıklama Yaptı

Ambalaj Atık Toplanma-Ayırma Tesisi’nin bütün aşamalarının tamamlandığını ve çok kısa bir süre zarfında tesisin faaliyete başlayacağını belirten Başkan Cabbar şunları söyledi: “Develimiz sınırları içerisinde oluşan atıklardan, geri dönüştürülebilen atıkları kaynağında ayrı toplayıp nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması ve geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanımı amacıyla tamamlanan Ambalaj Atık Toplama-Ayırma Tesisimizin yapım çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Develi’nin çehresini değiştirecek nitelikte bir hizmeti Develimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Develimize hayırlı olmasını diliyorum.”[Kurumsal]

