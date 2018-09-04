Başkan Gülcoğlu Çocuklarla Yeni Parkı Gezdi

Başkan Gülcüoğlu yeni yapılan tesis için çocuklara, ”Burasının sahipleri sizlersiniz. Bu güzellikler sizin için yapılıyor. Bizler sizin için yaptık, sizlerde bizim için koruyup, sahip çıkacaksınız” dedi.



Yeni yapılan park içinde futbol sahası, voleybol sahası, basket bol sahsı, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, aileler için dinlenme alanları, fitness alanları gibi birçok donatı bulunuyor.



Gülcan Deniz

