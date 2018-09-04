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Başkan Gülcoğlu Çocuklarla Yeni Parkı Gezdi

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Fatih Mahallesi 1.Etap TOKİ bölgesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Ahmet Yaşar Toktaş çocuk oyun parkı ve spor kompleksini mahallede yaşayan çocuklarla birlikte gezdi.

Başkan Gülcoğlu Çocuklarla Yeni Parkı Gezdi

Başkan Gülcüoğlu yeni yapılan tesis için çocuklara, ”Burasının sahipleri sizlersiniz. Bu güzellikler sizin için yapılıyor. Bizler sizin için yaptık, sizlerde bizim için koruyup, sahip çıkacaksınız” dedi.

Yeni yapılan park içinde futbol sahası, voleybol sahası, basket bol sahsı, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, aileler için dinlenme alanları, fitness alanları gibi birçok donatı bulunuyor.

Gülcan Deniz
 

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