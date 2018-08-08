BAŞKAN GÜLCÜOĞLU ESNAFIN SABAH ÇAYINA MİSAFİR OLDU

Başkan Gülcüoğlu, "Yaşanabilir bir Bünyan için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Her fırsatımız da esnaflarımızı ziyaret ederek onların derdini dinleyip, istekleri olup olmadığını soruyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz. Esnafımızı önemsiyoruz, onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Halkımızdan tek bir isteğimiz var oda kıymetli duaları, göreceğiz ki yarınlarımız daha güzel olacak " dedi.

Sabah çayını Başkan Gülcüoğlu ile içen esnaflar ise bugüne kadar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek çok uzun yıllar sonra Bünyan’da çığır açan hizmetler görmekten mutlu olduklarını belirttiler.Esnaflar emek ve gayretleri için Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür ettiler.

