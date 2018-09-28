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BAŞKAN GÜLCÜOĞLU GENÇLERLE FUTBOL MAÇI YAPTI

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, saha incelemesi esnasında gençlerden gelen maç teklifini geri çevirmedi.

BAŞKAN GÜLCÜOĞLU GENÇLERLE FUTBOL MAÇI YAPTI

Şehit Ayhan Işık Parkında yapılan yenileme bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, halı saha maçı yapan gençlerin maç teklifini geri çevirmedi. Gençlerle birlikte bir süre maç yapan Başkan Gülcüoğlu yapılan tesislerin gençler tarafından ilgi odağı olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, ”Günümüze gençlerle gençlerimizin enerjisi ile başladık.  Kısa bir futbol maçı yaptık. Gençler devam edecek bizde onlara ayak uydurduk. Her zamanki gibi güzel enerji dolu bir gün geçiriyoruz. Bu tesisleri bu gençler için yapıyoruz. Onlarda sahipsiz ve atıl bırakmıyorlar. Her fırsatta yenilerini istiyorlar bizlerde yapıp onların kullanımına sunmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.


Haber: Gülcan Deniz

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