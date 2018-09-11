Başkan Gülcüoğlu, “İlçemizin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz”

Yapılan hizmet ve yatırımları yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "İlçemizin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz diyerek yola çıktık. Geride kalan dört yılda da bunu yaptık. Amacımız istek ve önerilerini birebir vatandaşlarımızın ağzından dinlemek” dedi.

Başkan Gülcüoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu yüzden sık sık onların muhabbetine ortak oluyoruz. İlçemizin eksikleri ve vatandaşlarımızın beklentilerini doğru tespit ediyor planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Nihayetinde yaptığımız projelerin ilçe sakinlerimizi mutlu etmesi, onların memnuniyetini duymak, hayır dualarını almak bizim için en büyük mükâfat oluyor.”





Gülcan Deniz

